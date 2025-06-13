За викенд 52. „Петровски дзвон”

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – На пияток и соботу, 13. и 14. юния будзе 52. централна манифестация култури Руснацох Републики Горватскей Петровски дзвон 2025.

Пияток, 13. юния, пополадню на 17 годзин будзе Смотра музичней и фолклорней творчосци дзецох Петровски дзвончок 2025. Участвовац буду дзецински ансамбли Руснацох Републики Горватскей зоз Вуковару, Петровцох, Миклошввцох, ОШ Антун Бауер Вуковар – ПШ Петровци и Школа тамбурох Петровци.

На 19 годзин у Доме култури Петровци отвори ше вистава малюнкох енкаустики авторох Сонї Папуґовей и Зденка Бикийового.

Програму ше предлужи зоз промоцию кнїжкох тиж у Доме култури, а слова будзе о виданю Думки з Дунаю ґрупи авторох, Перли Любици Гаргай, Шицки ми людзе Томислава Мишира, Поезия и проза Н. П. Батакович и С. Папуга, Діпмень судьби Владимира Провчия.

На 21:30 годзин шлїдзи Литературно-музични вечар Руснацох РГ з нагоди 75-рочнїци КУД Яким Гарди Петровци, 75-рочнїци КУД Яким Ґовля Миклошевци, 95 роки од народзеня Владимира Костелника и 95 роки од народзеня Силвестера Ерделя. Участвую: писателє Руснаци Републики Горватскей, КУД Яким Гарди Петровци хлопска шпивацка ґрупа и женска шпивацка ґрупа, КУД Яким Ґовля Миклошевци, Матица Словацка Соляни и госцуюци фолклорни ансамбл Ґарбовчанка зоз Словацкей.

Соботу, 14. юния, на 20 годзин почнє Смотра музичней и фолклорней творчосци Руснацох РГ Петровски дзвон 2025. Участвую: ансамбли Руснацох РГ зоз Риєки, Заґребу. Винковцох, Раєвого Села, Петровцох, Вуковару, Миклошевцох, Осиєку, фолклорни ансамбл Ґарбовчанка зоз Словацкей и КУД Ади Ендре Кородь.

Орґанизаторе 52. централней манифестациї култури Руснацох РГ Петровски дзвон 2025 Союз Руснацох РГ и КУД Яким Гарди Петровци, а под покровительством Совиту за национални меншини РГ и зоз финансийну потримовку Вуковарско-сримскей жупаниї и Општини Боґдановци.