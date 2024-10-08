Пияте стретнуце без пораженя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю 6. октобра у Руским Керестуре у осмим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор бавел процив екипи Борац 46 зоз Обровцу и зазначел побиду зоз минималним резултатом од 1:0.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Виктор Надь, Оґнєн Маркович, Деян Будински (Иван Рац), Деян Югик (Велько Шомодї), Матей Саянкович (Желько Шомодї), Илия Йованович и Деян Чернок (Иван Планчак).

Побиднїцки ґол за Русин зоз билей точки дал Деян Югик.

У идуцим 9. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на нєдзелю 13. октобра у Бачким Брестовцу процив екипи ФК „БСК”, а стретнуце почнє на 15 годзин.