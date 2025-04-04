НОВИ САД – У орґанизациї Макетарского клуба Нови Сад и Медзинародного здруженя макетарох Сербиї (International Plastic Modellers Society Srbija (IPMS Serbia)) на соботу 5. априла будзе отримане змаганє и вистава макетох 5. ДУНАВ Куп.

Змаганє и вистава макетох будзе у Музею Войводини (Дунайска 35) од 8 до 16 годзин.

У Макетарским клубу Нови Сад наявюю же на змаганю будзе єдна з окремних катеґорийох „Куп команданта Александра Берича” як здогадованє на храбросц команданта Берича и його посаду на ричним монитору „Драва” док тирвало шейсц дньове бомбардованє Кральовини Югославиї (Априлска война, 1941. року).