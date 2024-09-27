Пияти фото конкурс „Новосадски улїци”

НОВИ САД – Фото асоцияция Войводини орґанизує Пияти конкурс „Новосадски улїци”.

На Фото конкурсу можу участвовац физични особи старши як 18 роки зоз жеми и иножемства, а участвованє на конкурсу ше нє наплацує.

Фотоґрафиї муша буц направени лєм на териториї города Нового Саду, авторе можу конкуровац зоз чарно-билима, лєбо колор фотоґрафиями у диґиталней форми и можу послац найвецей 10 фотоґрафиї.

Фотоґрафиї ше до 15. октобра, посила у диґиталней форми на адресу fotoasocijacija@gmail.com.

Вецей информациї о конкурсу мож опатриц на сайту Фото асоцияциї Войводини.