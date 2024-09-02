Пияток бул остатнї роботни дзень за 102 роботнїкох у РТВ

НОВИ САД – Новинаром, редактором и медийним роботнїком у Радио-телевизији Војводини (РТВ), шицкого 102 особом пияток, 30. авґуст бул остатнї роботни дзень, бо прилапели стимуловану програму, пренєсло Здруженє новинарох Сербиї (УНС).

Стимулована програма у РТВ, як гварел за УНС генерални директор РТВ-а Ґоран Караджич, реализована у сотруднїцтве зоз Министерством финансийох, хторе обезпечело 350 милиони динари. И додал же даєдни редакторе, новинаре, реализаторе, знїмателє и тон майсторе пошли до пензиї, даєдни з нїх чекаю же би ше сполнєли условия, а часц новинарох и медийних роботнїкох глєда нову роботу.

Караджич за УНС гварел же нова технолоґия, нови будинок РТВ и опрема вимагаю и нови стандарди кед слово о чишлє занятих. Прето мушели поступиц найрационалнейше кед слово о кадрових пременкох и окончованю роботох. Вон ище гварел и же єст ище средства и же наиходзацих дньох будзе нови круг прияви за социялну програму.

У першим кругу шицки заинтересовани мали термин 30 днї приявиц ше, а тераз уж шицки упознати зоз условиями, та термин будзе 10 до 15 днї.

До пензиї по спомнутей програми пошли и тройо редакторе зоз Рускей редакциї РТВ.