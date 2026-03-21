Руске словечкоРуске словоТексти

Пинокио нєшкайшей ґенерациї

автор Ясмина
автор Ясмина

Вельочислена дзецинска секция Драмского студия „Арт” Дома култури Руски Керестур вредно пририхтує нову представу „Авантури єдного робота”, у режиї Ребеки Планчак и Мирослава Малацка. Нащивели зме их на єдней проби и дознали як напредує поставянє того модерного Пинокия.

„Авантури єдного робота” написани по мотивох култней приповедки „Пинокио” автора Карла Кoлодия, а текст за тоту нагоду прилагодзела Ребека Планчак, зоз помоцу самих ґлумцох.

– Идея же би ше вообще робело Пинокия у модерней верзиї пришла на роботньох на хторих зме були у Союзу аматерох Войводини, дзе єдна часц була пошвецена и адаптациї даякого дїла. Текст писани по углядзе на ориґинални, алє зме ше дзецом питали з якого би материялу Пинокио тераз бул, з якима виволанями би ше стретал, вони нам предложели и особи, и места случованьох – толкує режисерка Ребека Планчак, хтора уж други рок режира дзецинску представу вєдно зоз Мирославом Малацком.

– У представи єст и сучасни термини, хтори праве дзеци предложели, даяки нови вирази, жарґони, таки яки вони медзи собу хасную, же би приповедка була розумлївша и интересантнєйша праве тим хторим є наменєна – додава Мирослав.

Яки то авантури доживює єден робот, публики представя вецей як двацецеро дзеци од трецей по шесту класу, а главну улогу, Пинокия, достал Марко Еделински.

– То треци раз же ґлумим у представи. Барз сом ше зрадовал кед сом чул же першираз будзем мац главну улогу, такой сом ше похвалєл родичом. Пинокио єден нєпослушни робот, алє ґу концу представи є вше добрейши. Уживам ґлумиц и ходзиц на проби, бо су интересантни и крашнє ше шицки складаме и дружиме. Ребека и Мирослав ме уча яки ґримаси най правим, як най ґлумим, бешедуєм… Любел бим ґлумиц и док вирошнєм – визначує Марко, а Кристина Гарвильчак, хторей то тиж треца улога у дзецинскей представи, ше надовязує же дума же тота нова представа будзе барз интересантна дзецом.   

– Ґлумим лїшку. Мушим буц лукава, прето же ми у ствари сцеме оплячкац Пинокия. Кед мам трему, лєм глїбоко дихам и вона прейдзе. Любим ґлумиц, бо през ґлуму можем виражовац емоциї – гвари Кристина, а так дума и Сара Малацко, хтора у тей представи ма два улоги.

– Я Мандяфоко и кочияш. Пачело ше ми же сом достала вецей улоги. На пробох перше учиме текст, потим намесцаме як шицко будзе випатрац, учиме як маме ґлумиц и вец вредно вежбаме – додава Сара.

Векшини дзецом-ґлумцом то нє першираз же ґлумя и як обачую Ребека и Мирослав, шлєбоднєйши су як у прешлорочней представи.

– Улоги ше розподзелює углавним по характерох дзецох. Понеже су тераз вельо шлєбоднєйши и искуснєйши, нє мушиме ше затримовац на даєдних стварох як прешлих рокох. Добре и тото же зме того року годни вежбац и на бини, та дзеци цалком иншак дожию представу, а и наша слика и тото цо маме креировац иншаки кед патриме з перспективи публики. Младшим представа будзе интересантна, бо им уж позната приповедка, а старших прицагнє и пре сучасни вирази, ефекти и друге – наглашели млади режисере.

Попри велького ґлумецкого дзецинского ансамблу и режисерох, у представи як технїчна потримовка участвую и Неманя Вукосав, Алексей Надь, Андрей Пашо и Борис Пашо.

Премиєра будзе на мемориялу

Тота класична приповедка о нєсташному хлапцови хтори руша до школи, алє наиходзи на вельо други интересантносци у швеце, та по школу нїґда нє дойдзе, як и о тим же цо нас шицко така єдна драга може научиц и цо наисце важне у живоце, премиєрно будзе виведзена у априлу на тогорочним Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї.

