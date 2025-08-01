ВЕРБАС – У рамикох виробку Локалного плану за младих општини Вербас обявени Питальнїк за випитованє потребох младих од 18 до 30 рокох.

По конкурсу за замоцньованє Канцелариї за младих у АП Войводини у 2025. року, проєкт Виробок Локалного акцийного плану за младих општини Вербас котри розписал Покраїнски секретарият за спорт и младеж, ма циль стандардизовац питальнїк за виглєдованє, виглєдованє мапираня потребох младих и обробок резултатох виглєдованя, у сотруднїцтве зоз Зомборским едукативним центром.

Зомборски едукативни центер нєвладове и нєпрофитне здруженє, основане на нєодредзени час пре витворйованє цильох з обласци злєпшаня положеня дзецох, младих и марґинализованих ґрупох.

У фаховим тиму ше находза доцент на Педаґоґийним факултету у Зомборе за узшу наукову обласц Педаґоґийни науки Деян Дьордїч, предсидателька Управного одбору Зомборского едукативного центру Ивана Барач и дипломовани педаґоґ Срдян Влашкалич.

Шицки млади од 18 до 30 рокох старосци маю нагоду пополнїц питальнїк з котрим ше намага виглєдац потреби младих у Вербаше и населєних местох у општини Вербас. Виглєдованє часц стандардней процедури у цеку виробку Локалного акцийного плану за младих.

Питальнїк мож найсц на сайту Општини Вербас.