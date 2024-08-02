Олимпийски пламень на драгу до Паризу рушел 16. априла зоз Олимпиї у Греческей. Драга тирвала по 26. юлий кед шветеочнє означени початок спортских борбох. Як и потераз церемония почала зоз параду нацийох, односно спортистох зоз 206 державох швета, а предводзела их екипа Греческей. Париз трецираз домашнї бависком (пред тим були домашнї 1900. и 1924. року), а на тот завод парада нє отримана на стадионє, алє спортисти дефиловали на ладьох по Сени. Бависка отворел предсидатель Французкей Емануел Макрон.

Олимпийски пламень запалєли Теди Ринер репрезентативец Французкей у джудоу и атлетичарка домашнєй екипи Мари Жозе Перек.

Шветочна церемония отвераня бавискох тривала полни штири годзини. Нажаль, перше нєприємне нєсподзиванє за нашивительох бул диждж, а потим ше у медийох зявели и числени неґативни коментари у вязи зоз програму. Но, таки дилеми проблеми тей файти охабме з боку. На шоре спорт.

На бавискох буду участвовац 10 714 спортистох у 32 сортских дисциплинох. Найвецей спортистох пришли зоз ЗАД – 592, потим шлїдзи националана селекция спортистох домашнїх хтора чишлї 573 спортистох, потим екипи Аустарлиї – 460, Нємецкей – 428, Япону – 403, Китаю – 388, Италиї – 371, Велькей Британиї 327…

Наша Олимпийска експедиция чишлї 113 спортистох, а нашу заставу на паради учашнїкох ношели одбойкашка Мая Оґнєнович и ватерполиста Душан Мандич.

Наздавайме ше же ше зисци успих наших спортистох зоз прешлих бавискох хтори отримани у Токию 2021. Року, кед наша екипа освоєла 9 медалї. Очекує ше же Сербия освої, єдну вецей, як теди – 10 медалї.

Таки наздаваня оправдани, бо наш тим творя екипи и поєдинци хтори уж указали свой квалитет. Ту насампредз кожаркаше и кошаркашки, одбойкаше и одбойкашки, стрилци, тим борецких спортистох, атлетичаре,…

За перши пейц днї кельо змаганьох на Олимпияди, наш тандем стрилцох – Зорана Арунович и Дамир Микец освоєли златну медалю у дисциплини дзешец метери воздушни пиштоль. У финалним змаганю лєпши були од екипи зоз Турскей.