Планчаковим нє назберане досц пенєжи, акцию ше предлужи ище два тижнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У гуманитарней акциї купованя контейнера за биванє за Планчакову фамелию, за седем мешаци, у Руским Керестуре, назберане кус вецей як 42.000 динари. Понеже назберана сума нєдостаточна же би ше купело контейнер, бо потребне ище голєм коло 80.000 динари, акция будзе тирвац ище два тижнї, зоз наздаваньом же Керестурци тераз буду щедрейши, дзечнєйше поможу.
За старшу малженску пару Планчакових, хтори жию на салашу без струї и води, медзи Кулу и Липаром, гуманитарна акция першираз порушана у марцу того року.
Од теди по тераз, були орґанизовани даскелї роботни акциї у хторих ше Планчаковим оправело закрице на салашу, достали аґреґат за струю, а купени им и два канистери за воду. Розчисцовало ше и простор коло салашу, у чим помогли велї поєдинци з валалу. Акцию финансийно по тераз найвецей помогли – Пастор Євангелистичней церкви у Коцуре, Александар Суботин, Каритас у Керестуре, помоц сцигла и анонимно зоз Канади, фирма „Електромонтажа”, поднїматель Иґор Рац, Павел Валент зоз Лалитю и їх Євангелистична церква, Сопка кломфер, а помогли и велї поєдинци з валалу.
Контейнер за биванє, як потолковал орґанизатор акциї и член Огньогасного дружтва, Йоле Бодо, кошта 3.100 евра, односно коло 360.000 динари. Потераз, од рижних донацийох, на рахунок Планчаковим уплацене 124.000 динари, потим и 120.000 динари уж уплацени на рахунок фирми од хторей ше планує купиц контейнер. Кед ше ґу тей суми додаю и 42.000 динари хтори назберани по дутянох у Керестуре, виходзи же остало назберац ище голєм коло 80.000 динари.
Медзитим, окрем того, трошки буду и за превоз контейнера, за його поставянє, будзе требац и вибетонирац подлогу дзе контейнер будзе поставени, а на концу потребни будзе и найосновнєйши мебель.
З оглядом же за седем мешаци, кельо тирва акция, назберани скромни 42.000 динари, зберанє пенєжох по предавальнох у валалє ше предлужи ище два тижнї. Як гвари орґанизатор акциї, кед би ше кажде з нас одрекнул голєм єдней кафи и шкатулки циґарох або єдного вечаршого виходу, и тот пенєж уплацел за гуманитарну акцию, два тижнї би було цалком досц же би ше Планчаковим купело контейнер и виратовало их од жими, з оглядом же їх салаш нє витрима уж вецей анї єден моцнєйши витор.