Планує ше орґанизовац обуки за новинарох

НОВИ САД – Штварток, 20. фебруара у будинку Радио-телевизиї Войводини отримана порядна схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох.

На схадзки, попри членох одбору за информованє, бул и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Славиша Сабадош.

Попри прилапйованя записнїка з прешлих схадзкох и прилапйованя звиту о роботи Одбору, найвецей ше бешедовало о плану роботи за 2025. рок.

Члени Одбору ше зложели же после одходу велїх наших кадрох зоз Руского слова, телевизиї и радия, треба подмладзиц кадри у руским информованю а то предвидзує и обуку.

Планує ше орґанизовац обуки, шицким хтори почали робиц у наших редакцийох нєдавно, або жадаю свою кариєру унапрямиц на новинараство. У наиходзацим чаше ше направи план як ше тоти обуки у цеку рока пороби и хто буду преподаваче.

Бешедоване и о промоциї уписованя до окремного виберанкового списку, хторе барз чежко идзе. Одбор за информованє дал инициятиву же би ше цо скорей зишли предсидателє шицких одборох, и же би ше бешедовало тим. А предложени и акциї же би ше на нашо манифестациї и збуваня вишло зоз штандом на хторим ше будзе промововац значенє уписованя до окремного виберанкового списку.