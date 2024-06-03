Плазма спортски бависка младих у Кулскей општини

КУЛА – 11. сезона „Плазма спортски бависка младих” хтори предлужели змаганя у рамикох „Дунав осиґуранє Дзень спорту”, хтори ше релизую у Сербиї у маю и юнию зоз мотом „Давам руку, нє подкладам ногу” (Пружам руку, не подмећем ногу), пияток, 31. мая отримана у Кули.

Спортски караван у Кули отворели у мено локалней самоуправи Владимир Дюрович и визначни спортски роботнїк и фодбалски судия зоз интернационалним искуством Миодраґ Ґоґич.

Кула треци раз домашня тоmu спортскоmu каравану, а огень товаришства запалєла каратисткa „Гайдука” и балканска шампионка Александра Дїкич.

Змаганя були на вецей локацийох: на стадиону Милан Среденович, потим на теренох за кошарку у Основней школи „Иса Баїч” и у гали Основней школи „Петефи бриґада”.

У рамикох „Дунав осиґуранє Дзень спорту” отримани змаганя у спортским бависку Лино „Медзи два огнї”, потим у атлетики – обегованє на 60 метери, „Кока кола Куп” у малим фодбалу, „Millennium Team” баскет 3×3 и MIS одбойки, а шицко у конкуренциї хлапцох и дзивчатох.

На „Плазма спортских бавискох младих” у Кули, участвовали блїзко 30 школяре зоз Основней школи зоз Руского Керестура.

Ораґнизатор тогорочних „Плазма спортских бавискох младих” Општина Кула, а дзекуюци Миодраґови Ґоґичови бависка ше у Кули отримує треци рок за шором.