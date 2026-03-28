По 1. април приява за безплатни учебнїки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре, обвисцую родичох же Министерство просвити планує и у тим школским 2026/2027. року обезпечиц безплатни учебнїки за одвитуюци катеґориї школярох основних школох.

На сайту школи Петро Кузмяк, односно на тим ЛИНКУ дати критериюми за витворенє того права и список документациї хтору потребне придац школи.

Нєобходну документацию треба придац класному найпознєйше по 1. април, понеже у процивним, школа нє годна школяра приявиц за безплатни учебнїки.