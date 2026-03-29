По 12 годзин гласали 36,08 одсто гласаче, у валалє вельо людзох зоз страни

КУЛА – Шицки штерацец виберанково места у општини Кула отворени нєшка рано на 7 годзин, а гласац мож по 20 годзин.

По остатнїх податкох о виходносци гражданох на порядни локални виберанки у општини Кула по 12 годзин на виберанково места вишли 12.011 гласаче цо 36,08 одсто, сообщела Општинска виберанкова комисия.

У општини Кула право гласац маю вкупно 33.286 гласаче, зоз того числа, у Руским Керестуре єст 3.702, у Кули 14.066, у Червинки 6.779, у Новей Червинки 301, у Сивцу 5.987, у Крущучу 1.355, и у Липару 1.096 гласачох.

Зоз вкупно 40 виберанкових местох у општини Кула, Керестурци свойо гласацке право можу витвориц на штирох гласацких местох: Ловарске дружтво „Яребица”, улїца Русинска 57; Дом пензионерох, Фрушкогорска 57; ЯКП „Руском”, Маршала Тита 59 и Основна школа и ґимназия „Петро Кузмяк”, односно такволани Замок, Фрушкогорска 64.

Кажди гласач зоз собу треба же би мал важаци идентификацийни документ, особну карточку або пасош. Право на гласанє мож витвориц и без поволанки, под условийом же особа уписана до Єдинственого виберацкого списку.

У валалє мож замерковац барз вельке число людзох хтори нє жию у Руским Керестуре, велї з нїх ноша беджи зоз сербску букву „Ћ”, а тиж єст и вельо превозки зоз таблїчками хтори глаша на Беоґрад, Нови Сад, Зренянин, Вербас и други места.