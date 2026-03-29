По 16 годзин гласали 60,93 одсто гласаче, замерковани вельки ґрупи

КУЛА – По остатнїх податкох о виходносци гражданох на порядни локални виберанки у општини Кула, по 16 годзин на виберанково места вишли 20.282 гласаче цо 60,93 одсто, сообщела Општинска виберанкова комисия.

У општини Кула право гласац маю вкупно 33.286 гласаче, зоз того числа, у Руским Керестуре єст 3.702, у Кули 14.066, у Червинки 6.779, у Новей Червинки 301, у Сивцу 5.987, у Крущучу 1.355, и у Липару 1.096 гласачох.

У валалє мож замерковац барз вельке число людзох хтори нє жию у Руским Керестуре, хтори ше у ґрупох од коло 40-50 особи шейтаю од єдного виберацкого места по друге, а велї з нїх ноша беджи зоз сербску букву „Ћ”.

Тиж єст и вельо превозки зоз таблїчками хтори глаша на Беоґрад, Нови Сад, Зренянин, Вербас и други места. У валалє єст и вельо полициї, а валалчанє приявюю места на хторих ше наводно находза особи хтори водза паралелни списки.