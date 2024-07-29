По 31. юлий мож ше приявиц за Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прияви за Водицов камп за младих, котри того року будзе отримани од 8–11. авґуст, тирваю по 31. юлий.

На кампу можу участвовац млади oд шестей класи основней школи, а цена кампу 2.500 динари.

Госц на кампу будзе католїцка молитвова заєднїца зоз Заґребу „Ознова народзени“ („Nanovo rođeni“) котра будзе и предводзиц камп на тему „Вира без дїлох мертва“.

Шицки заинтересовани информациї можу достац при Клари Катрина +381 665365999 и Янкови Катонови +381 638021165.

Прияви мож пополнїц на линку котри мож найсц на Фейсбук боку Емаус Фест Руски Керестур.