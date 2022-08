По конєц рока ище три фестивали у Словацкей

СЛОВАЦКА – По конєц того року у Словацкей Републики буду отримани ище три фестивали русинско-українскей писнї, танцу, звичайох и духовного шпиваня. На остатнїм, хтори отримани у Свиднїку од 29. по 31. юлий, а хтори орґанизовал Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики, партнер нашому Союзу, виступел шпивак українских писньох Петро Закамарок, руководитель Українского културно-уметнїцкого дружтва „Калина” зоз Индїї. На фестивалу пребувала и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї на чолє зоз предсидательом Боґданом Виславским.

По конєц рока буду отримани ище три фестивали. Уж од 19. по 21. авґуст будзе отримани 17. Фестивал писнї и танцу у Орябини под назву „Упознай и зачувай традициї своїх предкох”.

Трицети фестивал духовней писнї будзе отримани у Снїни 23. и 24. септембра. У другей половки октобра плановане отримованє 48. препатрунку народних писньох „Маковицка струна” у Бардейове и Пряшове.

Можлївосци за одход на тоти фестивали исную прето же Союз Руснацох Українцох Сербиї достал поволанки за участвованє наших шпивачох, хорох лєбо ансамблох. Заинтересовани ше о условийох одходу на спомнути фестивали можу информовац у Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

(Опатрене 21 раз, нєшка 21)