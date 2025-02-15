По конєц швета, а вец  ище далєй

Наисце красне чувство стретнуц дакедишнього сушеда, Славка Штранґара, котри роками жил и робел у Русийскей Федерациї, на концу швета, лєбо наисце и далєй од того. После двацец рокох ше врацел до валалу, та зоз другу супругу Елену Александровну врацел родительску хижу до живота и ту предлужел давно претаргнути цеки снох и часу.

Наисце чежко одразу похопиц лєбо забуц стари звикнуца, та зрозумиц як ше, гоч и док тирваю кризи и войни, инфлациї и други биди, чловек одлучи пойсц робиц и жиц нє до Канади, Америки, Нємецкей лєбо блїзшей Словацкей, алє вельо, вельо далєй.

– Народзени сом 1962. року, ту у валалє, од мацери Леони и оца Йовґена, а ту сом на Лейох и одрастал зоз родичами и братом Юлином. У валалє сом закончел основну школу, а потим Штредню фахову у Вербаше. На паперу ми пише же сом закончел за шлосера, а мало того єст цо сом насправди нє робел – гвари Славко, Славо Штранґар.

Вон почал робиц у теди ище „живим” и функционалним Комбинату, а потим, кед ше у системи розпадало шицко цо ше лєм могло розпаднуц, кед були банкроти и подозриви приватизациї, Штранґар пременєл трицец подприємства, даєдни ше сами розпадли, други зоз добру помоцу.

– Можебуц и добре, гвари собешеднїк, же нїґда нє знаме цо нас за першим углом чека, дзе ше пошпоциме, а дзе нам будзе лєгчейше дихац. Паметам, гвари, же сом у тих шалєних часох чул же ше глєдало майстрох з шицких фахох, зоз поштредованьом єдней фирми зоз Словениї, за роботу у Русийскей Федерациї. И попри тим же дзеци були мали, же нова хижа була збудована, нє мал сом часу, анї дзеки за роздумованє лєбо одмерйованє цо ту добре, а цо нє. Подписал сом папери – гвари вон.

Драга по Сибир

– Так то почало, перше сом зрозумел же идзем до часци Сибиру котри и Русом далєко же аж и заключел же ми нїґда нє будзе горуцо анї за крадучки днї краткого лєта, а вец требало першираз шеднуц до авиона. Паметам стресни хвильки, зоз Беоґраду зме рушели кед вонка було 2 ступнї, у Москви то уж було -3, а вец, на самим концу швета, у Сурґуту -49 ступнї. Нє бул анї Сурґут остатня станїца, лєм обласни аеродром, а отамадз ище требало дойсц по Питях, место, варош, у котрим сом жил скоро двацец роки – приповеда Славо и предлужує же ше на шицко швидко и лєгко звикнул, алє таки температури спод нули яки були у Сибиру анї у сну нє могол задумац, голєм нє ту, у Войводини.

– И нє лєм же там така температуру у минусу, алє вон ридко кеди престава. Кед зме кабел врацей води плюсли до воздуху, на метер од жеми спаднул ляд, як цомплї здробени, а шицко то тирвало вельо менєй як секунду.

До Русиї Славо пошол у орґанизациї єдней фирми зоз Словениї. Там були коректни одношеня, справованє, плаци, аж и барз у поровнаню зоз гевтима яки дома позохабяли. Шицки цо там сцигли бивали, односно, спали и пребували у древених баракох, алє наисце аж скоро луксузних. Було у нїх цепло, а тоту колонию волали Словения.

– Питях, як бим поведол, сами шнїг, ляд, алє и попри тим же є на концу швета, там приємни людзе, преполни тарґовински центри зоз робу котру зме анї у снох ту нє могли задумац, а шицко по вигодних и нїзких ценох. У Русиї, нє лєм там дзе сом жил и робел, наисце жительство на першим месце, од малих дзецох по пензионерох, о шицким ше стара держава так як то лєм пожадац мож – гвари Славко и предлужує о своєй роботи.

– Шицки роботнїки, и я вєдно з нїма, сцигли на саме окраїско швета и Сибира, аж и Трансибирска желєзнїца ту преходзи, а робели зме на комплетней вибудови огромного шпиталю. Було нас наисце зоз крайох и жемох швета котри анї на велькей мапи нє лєгко найсц, а робели зме и зробели шицко цо требало. Од фундаментох, по функционалну роботу. То подрозумює шицки будовательни, инсталацийни и други фази у роботи, а робело ше без ставаня, пре моцну жиму. Шпиталь почал робиц, а я роками предлужел робиц у нїм, на його комплетним отримованю – гвари наш собешеднїк. То, вшелїяк, подрозумйовало старанє о цалим обєкту и його инсталацийох, зогриваню и функционованю шицких нєобходних сеґментох.

– Заробиц ше могло аж и нато, а насампредз, шицки зме и пошли до Русиї праве пре то. Могло и зашпоровац и одложиц на бок, а заш, були на тей роботи и младши колеґове котрим ше нє удавало злїпиц перши з першим у мешацу.

Руснаци скоро вше и вшадзи важели за добрих и вредних майстрох, то нєспорне. После Славкового початку у Сибирским району, на кратше лєбо на длужей, з нїм робели и други Керестурци: Янко Олекса, Михал Ґалуска, Кимо Бобик, його брат Юлин и Мирон Орос, Лацкань. Нє лєгко було, вони ше врацали дому, углавним, после двох рокох.

Цудзина наплацела и дала свой печац

– Зожил сом ше там зоз шицким. Звикнул сом ше на здравканя, на увагу котру шицки мали спрам старших, на тото же шицко цо лєм пожадаш можеш купиц так як, наприклад, ґереґи за Нови рок, алє и койцо инше – гвари вон.

– Час и тисячи, тисячи километри, лєбо цали дзень лєценя у авиону, поробели свойо. Зоз фамелию у Керестуре сом вше менєй контактовал. Закончело ше зоз розходом, но и дзеци уж нє були мали. Мнє Питях, Сибир и Русия вошли до креви и теди сом думал же ше до валалу нїґда нє врацим…

У медзичаше ше Славо вше частейше стретал зоз дохторку Елену Александровну. Стретнуце за стретнуцом, исти роздумованя, исти погляди на живот их приведли и до ставаня пред матичара. Дохторка Елена Александровна, тераз уж педиятер у пензиї, додала мену и презвиско Штранґар.

После того як, по природи стварох, Юлин и Славо остали без родичох, їх обисце, хижа у Керестуре, припадли Славови. Длуго ту на Лейох нє бивал нїхто, гоч хижа, заграда, двор, були допатрани кельо то требало.

Пред осем мешацами прешлого року, др Елена и Славко одлучели ту присц и остац у Керестуре. Елени то нє було перше пребуванє у валалє, бо ше приходзело, скоро поряднє, по корону.

Покус, покус, алє пре добру дзеку и надосц труду хижа знова ожила як у найлєпших часох. Тераз треба обисц овоци, викерчиц лєбо засадзиц нови древка, а стараю ше и о квецу, на каждим фалатку заградки. Остало чекац же би росло и указало ше зоз найкрасшима фарбами наступней яри. Двор, обидва, преполни, гваря обидвойо. Ту курчата, качата, гушата, а вец и мачки, та и пес котри люби шицко знац и видзиц…

– Славко, гвари супруга Елена, и у Питяху, у квартелю дзе зме жили, наисце ше о шицким старал, квартель бул преполни з квецом и то було чудне шицким нам познатим. Тельо квеца там нїхто нє мал, а живого и вше розквитнутого, у каждим куцику у квартелю. Як ше му то удавало, анї я нє знам. У нас, у Русиї, хлопи, наисце нє зоз тей файти.

– Супруга у пензиї уж даскельо роки, а я мам стажу и вецей як треба, алє по наших законох нє мам досц роки. Причекаме и тото, уж кед тельо прешло – гвари на концу Славко Штранґар, ознова Леянєц.