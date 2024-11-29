По нєдзелю тирва Конкурс за подобово роботи на тему „Два Крачуни – єдна фамелия”

НОВИ САД – Конкурс за подношенє авторских материялох на тему промовованя мултикултурализма и унапредзеня медзинационалней толеранциї и очуваня културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини, под назву „Два Крачуни – єдна фамелия” тирва по 2. децембер 2024. року.

Право на нїм маю участвовац школяре нїзших класох (од 1. по 4. класу) основних школох зоз АП Войводини. Єден автор може поднєсц єдну роботу на конкурс.

На конкурс ше подноши подобову роботу у хторей приказани шветочни дух мултикултурализма и унапредзеня медзинационалней толеранциї и очуваня културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини.

Конкурс розписал Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву, Нови Сад (ФЕСАП), у сотруднїцтве зоз Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, у рамикох подпроєкту „Мултикултурализем на клик”, односно проєкту „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини”.

Формулари провадзацей документациї за участвованє на конкурсу мож превжац на интернет боку FESAP, лєбо на интернет боку Секретарияту.