Розбавени русиновци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 7. колу Рукометней лиґи Войводини – ґрупа А, рукометаше Русина внєдзелю, 5. новембра, одбавели у госцох остатнє коло у першей половки Першенства з резултатом 26:35 (14:18) процив екипи „Обиличˮ з Нового Кнежевцу.

Сам початок стретнуца бул на кратко на боку домашнїх, хтори водзели зоз 7:6, алє накадзи вировнали на 7:7, русиновци пребераю инициятиву и по сам конєц нє препущую водство домашнїм.

Домашнї бавели досц оштро, мали 6 виключеня по 2 минути, док з другого боку Русин мал лєм єдно виключенє.

Ґоли на тим змаганю дали – Стефан Дюрко и Филип Ноґо по єден, Виктор Микита 2, капитен Славко Гербут 4, Филип Тома 5, Борис Югик и Милутин Бутурович по 6, док Вукан Вуйович дал 10 ґоли. Бавели и Стефан Маркович и Мирослав Виславски, як и ґолман Петро Пирожек.