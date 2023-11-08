Победзени и Полет з Каравукова

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, на домашнїм Ярашу, стретнуце одбавели и старши Русиново пионире процив Полету з Каравукова, а процив хторих однєсли дому побиду з резултатом 4:3.

По два ґоли за Русин дали Андрей Чизмар и Иван Планчак, а окрем нїх бавели и – ґолман Марко Драґутинович, капитен Даниел Надь, Теодор Штранґар, Лука Стойков, Марко Илич, Єлисей Пап, Никола Планчак, Лука Фа, Борис Кочиш, Марко Сеґеди, Марко Колошняї, Матей Макаї, Алекса Сопка, Тони Орос, Велько Шомодї и Желько Шомодї. Тренер бул Деян Йолич.