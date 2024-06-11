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Побида Дюрдьовчанох у остатнїм колу

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 52 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У 30. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 6. юния у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами Омладинца, зоз резултатом 5:0.

Ґоли за Бачку дали Желько Тривунович у седмей и пейдзешат шестей минути, Предраґ Маркович у двацец дзевятей, Ненад Дюрич у пейдзешат трецей минути и Милан Роґич у шейдзешатей минути. Жовти картон у екипи Бачкей достал Желько Тривунович у штерацец дзевятей минути.

На концу сезони, Бачка на пиятим месце на таблїчки, зоз 43 бодами.

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