Побида Дюрдьовчанох у остатнїм колу

ДЮРДЬОВ – У 30. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 6. юния у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами Омладинца, зоз резултатом 5:0.

Ґоли за Бачку дали Желько Тривунович у седмей и пейдзешат шестей минути, Предраґ Маркович у двацец дзевятей, Ненад Дюрич у пейдзешат трецей минути и Милан Роґич у шейдзешатей минути. Жовти картон у екипи Бачкей достал Желько Тривунович у штерацец дзевятей минути.

На концу сезони, Бачка на пиятим месце на таблїчки, зоз 43 бодами.