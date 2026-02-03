Побида и пораженє у двох стретнуцох

БАЧКА ПАЛАНКА/КОЦУР – Екипа Искри одбавела за два днї два пририхтуюци стретнуца. Всоботу, 31. януара Искра бавела у Бачкей Паланки зоз екипу ОФК „Бачка”, док друге стретнуце одбавела у Коцуре внєдзелю, 1. фебруара зоз екипу ФК „Омладинац” зоз Степановичева.
Екипа Искри на госцованю у Бачкей Паланки страцела од екипи Бачки, а на своїм терену победзела екипу Омладинца.
1. ОФК „Бачка” – ФК „Искра” – 7:1. Ґол за екипу Искри дал Марко Неделькович.
2. ФК „Искра” – ФК „Омладинац” – 5:0. Ґоли за Искру дали: Давид Гарди (2), Ненад Петкович (1), Саво Прелевич (1) и Алекса Дорокхази (1).
Екипа Искри шлїдуюце пририхтуюце стретнуце будзе бавиц у Коцуре, на соботу 7. фебруара зоз екипу ФК „Слоґа” зоз Темерину.