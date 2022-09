ШИД – Зоз змаганями першого кола почала єшеньска часц першенства у Општинскей фодбалскей лиґи Шид, а фодбалере Єдноти зоз Шиду победзели на госцованю у Ямени Ґраничар зоз 2:0.

Сримец з Беркасова дома бавел процив Омладинца з Батровцох виєдначено 1:1.

На таблїчки Єднота треца зоз трома бодами, а Сримец штварти зоз єдним бодом.

У другим колє Єднота дочекує Борец з Илинцох, а Сримец одходзи на госцованє до Соту, дзе будзе бавиц процив Братства.

