Побида Керестурцох з максималним резултатом

КУЛА – Столнотениски клуб „Русин”, всоботу, 27. септембра у Кули одбавел 2. коло Южно Бачкей лиґи процив екипи СТСУ „Гайдук 2023” зоз и зазначел и другу побиду у першенству зоз вкупним резултатом 4:0.
За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу наступали: Михайло Сабадош, Матей Сабадош и Стефан Лазич.
1. Александар Црнянски – Стефан Лазич – 1:3.
2. Марко Жеґарац – Матей Сабадош – 0:3.
3. Александар Вуїчич – Михайло Сабадош – 0:3.
4. Блатнїцки/Црнянски – Сабадош Ма./Лазич – 1:3.
СТК „Русин” зоз Руского Керестура прешвечлїво победзел екипу СТСУ „Гайдук 2023” зоз Кули зоз реултатом 4:0 у партийох, та так после двох одбавених стретнуцох екипа Русина ма два побиди и находзи ше на першим месце на таблїчки.