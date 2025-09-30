РутенпресСпортТексти

Побида Керестурцох з максималним резултатом

автор Д. Барна
КУЛА – Столнотениски клуб „Русин”, всоботу, 27. септембра у Кули одбавел 2. коло Южно Бачкей лиґи процив екипи СТСУ „Гайдук 2023” зоз и зазначел и другу побиду у першенству зоз вкупним резултатом 4:0.

За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу наступали: Михайло Сабадош, Матей Сабадош и Стефан Лазич.

1. Александар Црнянски – Стефан Лазич – 1:3.

2. Марко Жеґарац – Матей Сабадош – 0:3.

3. Александар Вуїчич – Михайло Сабадош – 0:3.

4. Блатнїцки/Црнянски – Сабадош Ма./Лазич – 1:3.

СТК „Русин” зоз Руского Керестура прешвечлїво победзел екипу СТСУ „Гайдук 2023” зоз Кули зоз реултатом 4:0 у партийох, та так после двох одбавених стретнуцох екипа Русина ма два побиди и находзи ше на першим месце на таблїчки.

