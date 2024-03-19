Побида на отвераню ярнєй часци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб Русин, внєдзелю 17. марца на отвераню другей часци першенства зазначел побиду процив екипи Єдинствo зоз Бочару зоз резултатом 26:25 (14:14).

РК Русин одлично отворел другу полусезону, понеже зазначел побиду процив добрей екипи Єдинствo и на таки способ им ше реваншовал за прешлорочне пораженє у Бочару.

Русин наступел у составе – Михайло Мудри (2), Виктор Микита, Неманя Стойков, Стефан Маркович, Филип Орос (5), Марко Колошняї, Борис Югик, Мирослав Виславски, Вукан Вуйович (10), Алекса Костелник, Иґор Варґа, Филип Ноґо (1), Милутин Буторович (1), Филип Тома (6).

Бавяч стретнуца – Вукан Вуйович.

Идуце 9. першенствене коло РК Русин будзе бавиц процив екипи ОРК Кляїчево – Чонопля зоз Кляїчева.