ШИД – Зоз змаганями першого кола внєдзелю почала єшеньска часц першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, а ОФК Бикич дома победзел Напредак з Вашици зоз 3:1.

На таблїчки Бикичанє на трецим месце зоз трома бодами, а у другим колє на нєдзелю тиж буду бавиц дома процив Змаю з Ночаю.

