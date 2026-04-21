Побида после двох пораженьох

ЗОМБОР – Фодбалски клуб „Русин” одбавел осме першенствене стретнуце ярнєй часци першенства, дзе внєдзелю, 19. априла, у Зомборе одбавел процив екипи Радничкого и победзел, а конєчни резултат бул 0:2.

ФК Раднички – ФК Русин – 0:2. Ґоли за екипу Русина дали Петар Аґбаба и єден бул авто-ґол.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Виктор Надь, Стефан Тома, Александар Кочиш, Неманя Комленич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Деян Югик, Петар Аґбаба, Марко Савич и Деян Чернок.

До бависка вошли Иван Планчак, Теодор Штранґар и Милош Сомборски, а на лавочки ище були Владимир Кочиш, Роберт Винаї и Бранислав Иван.

Шлїдуюце першенствене стретнуце екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 26. априла, у Руским Керестуре на Ярашу, у дерби стретнуцу процив другопласованей екипи БСК зоз Бачкого Брестовцу. Стретнуце почнє на 16:30 годзин.