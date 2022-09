Побида процив Младосци

БАЧКИ ПЕТРОВЕЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Русинов подросток 5. коло у Младежскей лиґи одбавел стретнуце того викенду, всоботу 24. септембра, на Ярашу, процив екипи Младосц зоз Бачкого Петровцу, хтору победзел з резултатом 2:0 (1:0).

Перши ґол за Русин, у 20. минути дал Александар Тома зоз моцним и прецизним бицом од коло 20 метерох. З обидвох бокох вименково ше стваряли нагоди за ґол, а у домашнєй екипи голєм коло 5 нагоди остали нєвихасновани.

Аж у 5. минути пред конєц стретнуца процивнїкох конєчно зламал ґол Желька Максича зоз Лалитю, хтори першираз наступел у составе Русина.

На тим стретнуцу за Русин бавели – Мирослав Молнар, Марко Попов, Тадей Бодянец, Марио Иличич, Кристиян Надь, Лука Иличич, Мирко Надь, Велько Шомодї, Александар Тома, Алексей Бики, Александар Зорич, а потим вошли и Иван Планчак, Жельо Стричко и Желько Максич.

После 5 колох Русинов подросток зазначел 3 побиди и 2 пораженя. Хвильково є 2. на таблїчки, док Жак зоз Зомбору першопласовани, хторого млади фодбалере дочекаю за 2 тижнї.

Потамаль, шлїдуюце фодбалске стретнуце Русин будзе мац того викенду у госцох, у Бачкей Паланки, процив екипи Бачка.

