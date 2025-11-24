Побида Русина у дерби стретнуцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотениски клуб „Русин” пияток, 21. новембра, у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавел седме коло Южнобачкей лиґи процив екипи СТК „Нови Сад” и зазначел и седму побиду зашором у першенству зоз резултатом 4:1.
За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу бавели: Михайло Сабадош, Матей Сабадош и Стефан Лазич.
1. Матей Сабадош – Воїн Ракич – 3:0.
2. Михайло Сабадош – Филип Танкович – 3:0.
3. Стефан Лазич – Иван Радибратович – 3:2.
4. Ма.Сабадош/Лазич – Ракич/Танкович – 2:3.
5. Матей Сабадош – Филип Танкович – 3:1.
У шлїдуюцим, осмим колу Южнобачкей лиґи СТК „Русин” будзе бавиц на соботу, 20. децембра, у Бачким Ґрадишту процив екипи СТК „Войводина”.