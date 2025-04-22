Побида Русина

ОБРОВАЦ – Фодбалски клуб „Русин” всоботу 19. априла у Обровцу одбавел осме першенствене стретнуце другей полусезони ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Борац 46” и зазначел нову побиду зоз резултатом 1:2.

Ґоли за екипу Русина дали: Перши ґол бул автоґол, док други ґол дал Виктор Надь.

Русин бавел у составе: Александар Драґутинович, Желько Шомодї, Стефан Тома (c), Александар Кочиш, Виктор Надь (Иван Планчак), Оґнєн Маркович, Деян Югик, Петар Аґбаба, Боян Надь (Владимир Кочиш), Илия Йованович и Деян Чернок (Деян Будински).

На лавочки ище були: Михайло Надь, Дарко Гарди и Давид Джуня.

Идуце 24. першенствене коло ПФЛ Зомбор ФК „Русин” будзе бавиц на нєдзелю 27. априла у Руским Керестуре процив екипи ФК „БСК” зоз Бачкого Брестовцу. Стретнуце почнє на 16:30 годзин.