Побида у госцох

БЕЗДАН – Рукометни клуб „Русин”, всоботу 6. априлa, одбавел 11. коло Трецей лиґи Войводини – ґрупи А, процив екипи „Ґрафичар” зоз Бездану, хторого победзел з резултатом 27:24 (12:13).

Русин наступел у составе – Петар Пирожек, Виктор Микита (10), Борис Югик (4), Матия Чапко, Андрей Пашо, Мирослав Виславски (1), Алекса Костелник (3), Филип Ноґо, Лазар Плавшич и Филип Тома (9).

Найефикаснєйши бавяче на цалим стретнуцу, у обидвох екипох, були Виктор Микита зоз посцигнутима аж 10 ґолами, док такой за нїм и Филип Тома зоз посцигнутим лєм єдним ґолом менєй.

Шлїдуюце 12. стретнуце рукометаше одбавя дома, процив екипи Борац зоз Бачкого Ґрачцу.