Побида у остатнїм колу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотениски клуб „Русин” внєдзелю 13. априла у Руским Керестуре одбавел остатнє 14. коло Южнобачкей лиґи процив екипи СТК „Челарево 2” зоз Челарева и зазначел побиду зоз вкупним резултатом 4:1.

За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу наступали: Михайло Сабадош, Иґор Фейди и Теодор Гарвильчак.

1. Михайло Сабадош – Лука Циндрич – 3:0.

2. Теодор Гарвильчак – Иван Разман – 0:3.

3. Иґор Фейди – Душан Хайдер – 3:1.

4. Сабадош/Фейди – Циндрич/Хайдер – 3:0.

5. Михайло Сабадош – Иван Разман – 3:1.

Екипа СТК „Русин” зоз Руского Керестура зоз прешвечлїву побиду закончела сезону, дзе була лєпша од екипи зоз Челарева у вкупним резултату 4:1.