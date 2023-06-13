Побида вредна баражу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 30. и остатнїм колу Подручней лиґи Зомбор, внєдзелю 11. юния, фодбалере Русина на домашнїм Ярашу победзели госцуюцу екипу Будучносц зоз Параґох з резултатом 4:2 (4:0). Ґоли за Русин дали – Матей Саянкович, Оґнєн Маркович (2) и Янко Кулич.

Нєдзельове стретнуце прешло у режиї Русиновцох, так як и наявйоване – ґолеада и побида. Виборени бараж и стретнуце за пласман до Войводянскей лиґи.

Дижджовна хвиля нє завадзала любительом фодбалу присц на стадион и дац витор до хрибта нашим Русиновцом, хтори зоз побиду обезпечели ище два стретнуца баражу за пласман до висшей лиґи. Зоз потримовку на трибинох, фодбалере Русину вошли на тото стретнуце мотивовани, без калкулованя и лєм зоз єдним ясним цильом, а то побида.

Уж у 6. минути на єдно красне додаванє, млади и швидки Саянкович зоз ушлїзкованя прешлїдзує лабду до ґолу и Русин почина водзиц зоз 1:0. Нагоди ше шоровали и нєодлуга, у 11. минути зоз єдней Марковичовей соло акциї и даскельо финти, зоз прецизним бицом зоз 16 метери, вон трафя долнї кут госцуюцого ґолу и Русин водзи 2:0.

Векшину першого полчасу бавело ше на госцуюцей половки, дзе Русин зоз додаваньом од ноги до ноги чувал лабду и правел нагоди же би до конца першого полчасу дал ище даєден ґол.

После одличней виробеней акциї, у 35. минути, млади Саянкович достава лабду до простору, пребива по правим боку и посила прецизну лабду през шеснац метери дзе находзи Марковича, а вон зоз 5 метери дава ґол на вельку радосц на трибинох.

Од трецого ґолу прешли лєм даскельо минути кед на одличне додаванє Янко Кулич виходзи сам на госцуюцого ґолмана и ришує ситуацию, а на семафору пише 4:0 за Русин. Зоз тим резултатом ше пошло и на полчас.

У другим полчасу, тренер Златко Саянкович дал нагоду младим бавячом хтори менєй бавели у першенстве. Було ище нагоди, алє после єдного виведзеного корнеру госцох, у 57. минути найлєпше ше знашол бавяч Будучносци и зоз главу дал ґол. Лєм два минути як домашнї достали ґол, у 59. минути досудзени пенал екипи зоз Параґох. Зоз сиґурним бицом госци зменшали на 4:2 цо бул и конєчни резултат на стретнуцу.

По законченю стретнуца, Русиново бавяче приходза ґу трибином а навияче их випровадзели зоз огромним и заслуженим аплаузом за борбеносц на терену и виборени бараж.

Треба визначиц же Матей Саянкович найлєпши стрилєц Русина зоз 17 ґолами.

Русин бавел у составе – Деян Кронич (Филип Тома), Деян Чернок, Боян Голик, Реля Ланчужанин (Александар Тома), Деян Павлович, Филип Вуйович (Мирко Надь), Деян Будински (Андрей Дудаш), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Никола Циврич.

Шлїдзи перша од двох утакмицох баражу котри ше буду бавиц за уход до Войводянскей лиґи, а будзе ше бавиц на соботу, або на нєдзелю, после одредзованя у Союзу же хто будзе перши домашнї. Процивнїк Русинови будзе екипа Дюрдїну котра тиж закончела на другим месце у Подручней лиґи Суботица.