Побида з вельку предносцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатнє коло у Рукометней лиґи Войводини Ґрупа А, одбавене внєдзелю у домашнєй Спортскей гали, кед Русин надвладал екипу Обилича з Нового Кнежевцу з резултатом 39:20 (21:8).

Од початку бависко домашнїх було вельо квалитетнєйше, та уж у перших минутох Русин водзел зоз 5:0. Нєодлуга зоз 10:2, же би на концу першого полчасу розлика була аж 13 ґоли.

Розположени русиновци нє ставали зоз добрим бависком анї у другим полчасу, и лєм звекшовали розлику у ґолох на свой хасен.

За Русин наступали – Петар Пирожек, Михайло Мудри (3), капитен Виктор Микита (6), Лука Стойков (2), Стефан Маркович, Матия Чапко (1), Мирослав Виславски, Вукан Вуйович (10), Алекса Костeлник (4), Филип Ноґо (4), Андрей Пашо и Филип Тома (7).