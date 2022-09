Побида за пол годзини

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Русина, внєдзелю, 4. септембра, на Ярашу одбавели 4. коло Подручней фодбалскей лиґи Зомбор процив Фодбалского клубу „Кордунˮ зоз Кляїчева, хторого победзели з резултатом 3:0, а змаганє закончене после 35 минутох.

Ґоли за Русин дали – Матей Саянкович, Дарко Сушич и Владан Вуйович.

Перши ґол у першим полчасу дава Саянкович, хтори глїбинску лабду достава у 16 метерох и то було 1:0 за домашнїх. Було то у 4. минути змаганя, же би о нєполни 3 минути, други ґол за Русин дал Сушич.

Даскельо красни нагоди з боку Русина нагадовали же по конєц змаганя будзе надосц ґоли на їх хасен.

После акциї братох Вуйович, у хторей Филип наруцує високу лабду, Владан скака найвисше и зоз главу дава 3. ґол за Русин.

Госци после нєполних 30 минутох и трох ґолох у їх мрежи почали падац на траву и симулирац калїченя. Без глєданя дохторовей помоци, виходзели зоз терену, a кед екипа остала на пейцох бавячох и єдного ґолмана, судия запискал конєц.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Владан Вуйович, Филип Вуйович, Янко Кулич, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Андрей Малацко, Оґнєн Маркович.

У шлїдуюцим колу, на соботу, 10. септембра, Русин госцує у Зомборе дзе одбави змаганє процив часто нєзґодного процивнїка, екипи Жак.

