Побида за верх таблїчки

БЕЗДАН – Рукометни клуб „Русин” всоботу, 25. октобра, у ОШ „Братство єдинство” у Бездану одбавел штварте першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Ґрафичар” и зазначел штварту побиду зашором у новей сезони, та резултат бул 19:27 (10:11).

Бавяч стретнуца бул Филип Орос.

За РК „Русин” бавели: Виктор Микита, Филип Орос, Борис Югик, Владе Орлич, Миле Зеленович, Лука Стойков, Петар Пирожек, Иґор Варґа, Александар Тодорович, Филип Ноґо, Славко Гербут (c) и Владимир Бакша.

Ґоли за екипу Русина дали: Борис Югик (10), Филип Орос (6), Иґор Варґа (4), Владе Орлич (2), Славко Гербут (2), Владимир Бакша (2) и Виктор Микита (1).

У шлїдуюцим, шестим колу першенства Трецей лиґи Войводини РК „Русин” будзе шлєбодни, а у седмим колу будзе бавиц у Тителу процив екипи РК „Тител”.