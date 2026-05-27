РутенпресСпортТексти

Побиди процив Оджаку и Лалитю

автор Д. Барна
автор Д. Барна

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Русин” всоботу, 23. мая у Руским Керестуре одбавели два пририхтуюци стретнуца процив екипи ФК „Панония” зоз Лалитю, та у вкупним резултату було нєришено.

На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до трецей и штвартей класи основней школи.

1. ФК „Русин” 2016 – ФК „Панония” 2016 – 2:7.

2. ФК „Русин” 2015 – ФК „Панония” 2015 – 13:3.

Младши катеґориї ФК „Русин” одбавели и штварток, 21. мая, у Руским Керестуре на Ярашу пририхтуюце стретнуце, процив екипи ОФК „Оджак” и победзели, а резултат бул 7:2.

ФК „Русин” 2013/14/15 – ОФК „Оджак” 2013/14/15 – 7:2. Ґоли за екипу Русина дали: Страхиня Кршич (3), Михайло Шомодї, Кристофер Дудаш, Йован Цвєтичанин и Давид Гарди.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На соботу будзе схадзка Роботного цела за науку

Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово”...

Наградзени школяре на Смотри кирилскей писменосци

МНРО Белава птица зоз представу означи 30 роки...

Нєшка на радию Дом и фамелия и Емисия...