Побиди процив Оджаку и Лалитю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Русин” всоботу, 23. мая у Руским Керестуре одбавели два пририхтуюци стретнуца процив екипи ФК „Панония” зоз Лалитю, та у вкупним резултату було нєришено.

На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до трецей и штвартей класи основней школи.

1. ФК „Русин” 2016 – ФК „Панония” 2016 – 2:7.

2. ФК „Русин” 2015 – ФК „Панония” 2015 – 13:3.

Младши катеґориї ФК „Русин” одбавели и штварток, 21. мая, у Руским Керестуре на Ярашу пририхтуюце стретнуце, процив екипи ОФК „Оджак” и победзели, а резултат бул 7:2.

ФК „Русин” 2013/14/15 – ОФК „Оджак” 2013/14/15 – 7:2. Ґоли за екипу Русина дали: Страхиня Кршич (3), Михайло Шомодї, Кристофер Дудаш, Йован Цвєтичанин и Давид Гарди.