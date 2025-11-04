Побиднїцка серия ше предлужує

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внедзелю, 2. новембра, у Руским Керестуре одбавел дванасте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Крила Країне” зоз Бачкей Паланки и зазначел прешвечлїву побиду зоз резултатом 5:1.

Ґоли на стретнуцу дали: Деян Югик (2), Петар Аґбаба (2) и Йован Шевич (1).

За екипу Русина бавели: Михайло Надь, Владимир Кочиш, Иван Бранислав, Йован Шевич, Деян Югик, Петар Аґбаба, Иван Планчак, Илия Йованович, Александар Кочиш, Деян Чернок и Марко Савич.

До бависка вошли Виктор Надь, Желько Шомодї и Стефан Тома а на лавочки ище були Александар Драґутинович, Теодор Штранґар и Роберт Винаї.

У шлїдуюцим 13. першенственим колу ПФЛ Зомбор екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 9. новембра, у Пиньвиц зоз екипу ФК „Славия”.

Стретнуце почнє на 13 годзин.