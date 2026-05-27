Побиднїк ФК „Искра” зоз Коцура

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 35. спортских бавискох „Яша Баков”, внєдзелю, 24. мая у Руским Керестуре у Спортскей гали бул отримани турнир у футсалу.
На турниру участвовали шейсц екипи, а бавело ше по системи кажде зоз каждим.
Екипи хтори ше змагали: Пакт Рутенорум (Руски Керестур), Драґан Ковачевич Дзира (Руски Керестур), СД „Русин 2” (Руски Керестур), ФК „Искра” (Коцур), РКЦ (Нови Сад) и КУД „Тарас Шевченко” (Дюрдьов).
Конєчни пласман 35. Спортских бавискох „Яша Баков” у футсалу шлїдуюци:
1. ФК „Искра”, 2. Пакт Рутенорум, 3. СД „Русин 2”, 4. РКЦ, 5. Драґан Ковачевич Дзира и 6. КУД „Тарас Шевченко”.
После одбавеней змагательней часци, додзельованє припознаньох було на базену у Рибарским летнїковцу, а тиж и полудзенок хтори приготовел Янко Хома младши.