Ксения Вереш и Владимир Мишлєнович побиднїки змаганя за найкрасши глас

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшим першим вечару 63. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” награду за найкрасши гласи, односно кошарку зоз червенима ружами и дзивоцку ладу достала Ксения Вереш зоз Дюрдьова, а чобольов додзелєни Владимирови Мишлєновичови зоз Миклошевцох.

Ксения наступела зоз народну шпиванку „Ей сущала лїщина”, а Владимир зоз шпиванку „Мацерова мушкатла”.

На отвореней сцени у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре того вечара, 28. юния за титулу найкрасши глас змагали ше тринацецеро змагателє у провадзеню Народного оркестра Дома култури Руски Керестур „Юлиян Рамач Чамо”, под руководством Кристияна Нярадия.

У спомнутих двох катеґорийох, попри побиднїкох змагали ше и Мирослава Колошняї и Павле Медєши зоз Вербасу, Лана Вулич з Миклошевцох, потим Новосадянє Сара Надрлянски и Михайло Ковач, як и Яна Варґа, Аня Ґовля, Сара Ковач, Тияна Бучко и Клара Катрина шицки зоз Руского Керестура.

Наступ шпивачох оценьовал жири у составе Михайло Бодянец, Гелена Гарвильчак и Танита Ходак Планчак. Руководителє манифестациї Змаганє за найкрасши глас Андрея Штефанко и Кристиян Няради, а програму водзели Адриана Надь Барна и Андрей Орос.