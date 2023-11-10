Поцагує ше зоз хаснованя 109 препарати за защиту рошлїнох

НОВИ САД – Од 9. новембра того року нє будзе ше шмец хасновац 109 хемийни препарати за защиту рошлїнох, вкупно 17 активни материї, 9 активни материї хтори онєможлївюю дїйство виволовачох хоротох и 8 активни материї хтори наменєни за онєможлївйованє дїйства чкодлївцох.

Зоперанє хаснованя тих, иншак барз добрих и хасновитих пестицидох у вязи зоз желєну анґенду по хторей ше до 2030. року муши преполовиц хаснованє пестицидох, направи вельки проблеми, а єден з нїх же тоти пестициди на залихох маю и польопривредни апатики, тарґовци на велько, як и польопривредни продукователє.

Польопривредни фаховци з Проґнозно-звитодавней служби за защиту рошлїнох (ПИС) Войводини, гваря же ше поступнє поровнуєме зоз лїстину пестицидох хтора на порталу допущених средствох у ЕУ и усоглашуєме ше з нїма.

Вони апелую на польопривреднїкох же би провадзели їх портал www.pisvojvodina.com, бо там у препорученьох даваю лєм препарати хтори ше шме хасновац у нашей жеми.

Продукователє нє треба же би хасновали защитни средства на свою руку, алє же би ше консултовали зоз фаховцами за защиту рошлїнох, гутори дoкторанд Дюра Надь з Кули, хтори руководитель рошлїнскей продукциї у БАҐ АД Бачке Ґрадиште (часц Тривит ґрупи з Вербасу) и фахови сотруднїк Проґнозно-звитодавней служби за защиту рошлїнох Войводини.