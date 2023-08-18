Почал 17. Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох у Новим Садзе (фото)

НОВИ САД – У рамикох 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у Културним центру Войводини „Милош Црнянски” (Войводи Путнїка 2), вчера вечар отворена 60. Самостойна вистава Влади Нярадия.

О роботох на вистави и їх авторови Владови Нярадийови вецей слова гварела др Валентина Чизмар и др Михайло Фейса модераторе вечара, а госцох привитал и автор виложених роботох.

Публики на вистави представени роботи хтори наставали од 1975. по 2022. рок и хтори у приватней колекциї Дюри Поповича.

У предлуженю вечара отримане и медзинародне литературне стретнуце поетесох и поетох, на хторим стихи читали: Томислав Мишир, вец Татяна Миклош и Наталия Гнатко читали писнї Люпки Фалц (Горватска), потим Олена Дуцфайфер (Польска) и Людмила Шандалова (Словацка). Свойо поетски твори читали и писателє зоз Сербиї: Катарина Фейди (Коцур), Валентина Чизмар (Нови Сад), Мария Горняк (Коцур), Мария Дорошки (Руски Керестур) и Славомир Шанта (Коцур).

Шветочне отверанє 17. Шветового конґресу Руснацох будзе на пияток 18. авґуста на 9:30 годзин у амфитеатре Филозофского факултету у Новим Садзе, а отверанє Медзинародного науково-фахового сходу Шветова русинистика нєшка и у будучносци, плановане на 15:30 годзин.