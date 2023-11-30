Почал 54. Медзинародни саям туризма

НОВИ САД – На Новосадским сайме од 30. новембра по 2. децембер будзе 54. Медзинародни саям туризма, на хторим Новосадски саям идзе ґу наиходзацей жимскей туристичней сезони, новорочним аранжманом, скорейшим резервацийом лєтованьох, рижним дестинацийом у реґиону, як и других промотивних и дїловних продуктох у туризму.

У сообщеню Новосадского сайма гварене же будзе вецей як 240 викладательох зоз жеми и иножемства. Приявени учашнїки зоз Сербиї, Чарней Гори, Босни и Герцеґовини, Словениї, Горватскей, Сиверней Македониї, Индиї, Непалу, Камеруну и Италиї.

Роботни час на Сайму туризму од 10 по 19 годзин. Понеже Новосадски саям означує вик иснованя, нащивительом и учашнїком ше уходнїци нє будзе наплацовац, алє ше треба обовязно реґистровац на уходзе.