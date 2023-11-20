Почал 55 Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, зоз отвераньом вистави сценоґрафа Далибора Тобджича у просторе Клуба 10 и зоз представу „Блитва и пражени кромплїˮ у преполней сали Дома Култури започал 55. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї.

Руски Народни театер „Петро Ризнич Дядяˮ пред публику жадну театралних збуваньох одбавел комедию Золтана Еґреша „Блитва и пражени кромплїˮ у режиї Владимира Надя. Було то премиєрне виводзенє и публика представу насице добре прияла.

На сцени их дочекали троме керестурски ґлумци: Владимир Варґа, Емил Няради и Мирослав Малацко. Вони у питкей и на око єдноставней приповедки як троме спортски судийове у зоблєкалнї на стадиону розришую свойо животни проблеми и медзисобни конфликти. Розголюю себе самих, єден другого и людску природу. Ґлумци мали виволанє бавиц улоги котри процивни їх особней природи и то ше им ефектно удало.

Вистава сценоґрафа Далибора Тобджича будзе поставена под час тирваня Мемориялу у просторе клуба 10 и патраче ю годни опатриц на видео БИМ-у пред и после отримованя представох.