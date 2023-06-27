Почал Духовни камп за дзеци у Коцуре

КОЦУР – Християнски камп за дзеци „Путованє по континентох” почал вчера, 26. юния, у Коцуре, у Церкви Успения Пресвятей Богородици.

Перши дзень Духовного кампу почал зоз стретнуцом учашнїкох и раншу физичну активносцу, а потим наймладши, школяре од першей по осму класу, присуствовали на Служби Божей.

Шлїдзело упознаванє, представени и правила справованя, а одбуло ше и отверанє дня и драмска сличка. За наймладших потим була отримана виронаука, а по законченю у просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” бул порихтани полудзенок. После штафетного бависка и ужини, у дворе коло церкви школяре бавели бависко „Живот”.

У пополадньових годзинох закончени перши дзень Духовного кампу, а на розходзе дзеци уж з нєсцерпезлївосцу чекали други дзень, нови активносци и нови друженя.

Шицки плановани активносци ше буду одвивац у церкви, коло церкви, церковней сали и Каритасу, у програми буду участвовац и аниматоре зоз иножемства, а Духовни камп будзе тирвац по 30. юний.