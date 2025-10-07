Почал Дзецински тидзень и за наймладших у Коцуре

КОЦУР – Традицийну манифестацию Дзецински тидзень, означую и дзеци у Основней школи „Братство єдинство”, як и у Предшколскей установи „Бошко Буха” – Оддзелєнє „Герлїчка” у Коцуре.

Перши дзень означованя тей манифестациї у Основней школи почал зоз рисованьом на тему „Мам право бавиц ше, шмеяц ше, шнїц, твориц и лєпши швет правиц” цо и мото того року, и за школярох нїзших и висших класох. През цали тот тодзень школяре буду мац скрацени годзини.

У „Герлїчки” виховательки наймладших того дня упознавали зоз правами дзецка, рисовали зоз крейдами, а нащивели и оддзелянє Явней библиотеки „Данило Киш” у Коцуре. През цали тидзень у оводи будзе запровадзена гуманитарна акция под назву „Дзеци дзецом”.

За кажди дзень през Дзецински тидзень професоре и професорки класней и предметней настави у Основней школи обдумали рижни активносци за школярох нїзших и висших класох, як и виховательки за наймладших у коцурскей „Герлїчки”.