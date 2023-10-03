Почал Дзецински тидзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурских образовних установох як и у цалей держави, почала тогорочна манифестация Дзецински тидзень, котра ше того року отримує од 1. по 8. октобер з мотом „Вельке шерцо дзецох Сербиї”.

У Школи „Петро Кузмяк” обдумани рижни активносци за кажди дзень у тим тижню, та вчера почала традицийна гуманитарна акция у котрей школяре зоз пенєжним прилогом поможу дзе найпотребнєйше.

Нєшка на шоре Школярски парламенти котри буду мац тему солидарносц и емпатия, плановане нащивиц библиотеку и читац зоз шерцом, здогаднуц ше давних дружтвених бавискох як и спортски дзень кед будзе отримани крос.

У дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули, Дзецински тидзень почали з толкованьом дзецинских правох и маскенбалом през центер валала хтори вчера отримани, а у хторим участвовали шицки воспитни ґрупи окрем наймладших котри ше порадовали у учальнї.

И у „Цицибану” кажди дзень плановани рижни активносци у каждей воспитней ґрупи. Нєшка оводарци буду ушорйовац двор и дружиц ше вонка, на ютре буду активносци з родичами, на штварток креативни роботнї, а найстарша ґрупа пойдзе нащивиц школюрох другей класи, док остатнї дзень тиж будзе наглашка на спортских змаганьох у дворе.