Почал ЕҐЗИТ 2023

НОВИ САД – Почал Еґзит фестивал. На еґзитовим сайту обявени найважнєйши информациї хтори би требали помогнуц коло знаходзеня на фестивалу.

Штиридньово уходнїци заменєни за фестивалску наруквицу хтору ше ноши на лївей руки. Зоз наруквицу лєм єден нащивитель може лєм раз дньово войсц на фестивал од 19 до 3 годзин после пол ноци. Фестивалску наруквицу ше нє з нїма з руки док тирва фестивал.

Капури Еґзиту буду отворени кажди дзень на 19, а заварти на 3 годзин после пол ноци, кед вецей нє годно войсц на Твердиню. Орґанизаторе очекую вельо нащивительох, та апелую же би ше пришло скорей. На єден вечар фестивалу мож войсц лєм раз, а нащивителє при себе вше муша мац даєден особни документ.

Програму Еґзиту мож опатриц на тим сайту, а розпорядок по годзинох на тим линку.

Еґзитов камп змесцени на Штранду, а рецепция будзе отворена 24 годзини по 11. юлий.

Уведзени и додатни гайзибански линиї на релациї Беоґрад – Нови Сад и Нови Сад – Беоґрад. Шицки гайзибани буду ставац и на гайзибанскей станїци Петроварадин, вецей опатриц на сайту srbijavoz.rs.

Еґзит карточка за плаценє официйне и єдине средство плаценя пица, єдла и других продуктох на фестивалу. Шицки информациї мож видзиц на тим линку.

Шатор за страцени и найдзени ствари – Lost & Found, будзе при главним уходзе на фестивал.