Почал Медзинародни волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єден Волонтерски камп, того року медзинародного характеру, почал того лєта, пондзелок 14. юлия, и будзе тирвац по нєдзелю, 27. юлий.

Окрем домашнїх волонтерох, Руски Керестур у тим периодзе нащивя и млади зоз Мексика, Шпаниї, Французкей, та и Япону, а за тот час, орґанизаторе и волонтере ше постараю, през рижни волонтерски акциї, допринєсц ушореншому валалу.

Под час Волонтерского кампу планує ше ушориц терен за одбойку на базену, офарбиц лавочки на базену и гомбалки, як и колїмбачки у дзецинским парку.

З волонтерами ше орґанизує и даскельо еколоґийни акциї, та у плану позалївац древка у лєшику, на озерку и у центру валала, будзе ше зберац шмеце на даскелїх локацийох воздлуж лєшику, а у плану волонтерох упознац и зоз нашу руску културу и историю, та ше обидзе школски будинок Замок, односно його Музейну збирку, а зоз руководительку фолклорней секцийї у Доме култури, Андрею Штефанко, волонтере буду мац нагоду научиц даскельо нашо руски танци. Понеже Камп медзинародного характеру, крочаї народних танцох и зоз других державох годни звладац и домашнї волонтере.

Шицки тоти роботни акциї буду орґанизовани двократно, же би ше нє робело по найвекшим слунку, а єдзенє и ошвиженє волонтером будзе обезпечене.

Орґанизаторе ище вше поволую младих же им ше можу приключиц, а найменша возросна гранїца 12 роки.