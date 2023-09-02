Почал школски рок у Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз шветочним приємом першокласнїкох вчера рано у Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” почал нови 2023/24. школски рок. З тей нагоди Школу нащивели покраїнски секретар за туризем Ненад Иванишевич и предсидатель општини Кула Дамян Милянич.

Штредньошколцох першокласнїкох и госцох привитала директорка школи Наталия Будински, а потим и покраїнски секретар Ненад Иванишевич и предсидатель Општини Дамян Милянич.

Вони шицким школяром пожадали успишни нови школски рок, а вец опатрели и мейкерслаб учальню дзе им школяре туристично-готелиєрского напряму представели видео-презентацию Руского Керестура як туристичного места. Секретар Иванишевич тиж поволал школу участвовац на Сайму туризму у децембру у Новим Садзе.

На поладнє школа привитала и 50 малих першокласнїкох основцох дзе им директорка пожадала вельо успиху, а учительки Мелания Рамач, Наталия Зазуляк и Еуфемия Планкош пречитали школярох до своїх оддзелєньох.

У учальньох им подзелєли и дарунки, сладки пакет зоз пердшколскей установи „Бамби”, як и школски прибор од Општини Кула хтора им подарує и учебнїки.

На безпечносц у школи мерковал полицай, по одлуки хтору нєдавно принєсло Министерство просвити.

У новим школским року до керестурскей школи вчера почали ходзиц 443 школяре, 275 до основней и 168 до штреднєй школи, до руского и сербского оддзелєня ґимназиї и напряму туристично-готелиєрски технїчар.